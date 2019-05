UAntwerpen krijgt 14de-eeuws perkament cadeau

met verzen van verhaal over Alexander de Grote BJS

27 mei 2019

17u51 2 Antwerpen Een Amerikaanse verzamelaar heeft de Universiteit Antwerpen een fragment van een veertiende-eeuws handschrift in middeleeuws Nederlands geschonken. De perkamenten strook bevat verzen van een tot nu toe onbekend verhaal over Alexander de Grote. “Ik viel van mijn stoel toen ik foto’s zag”, zegt professor Remco Sleiderink.

Farley P. Katz is een succesvol advocaat uit Texas. Belastingwetgeving is zijn specialisatie, maar zijn echte passie is het verzamelen van handgeschreven boeken uit de middeleeuwen.

Enkele maanden geleden ontdekte Katz een bijzondere perkamenten strook. Onderzoek wees uit dat het om een fragment van een veertiende-eeuws Middelnederlands handschrift gaat. De weg die het fragment de voorbije eeuwen aflegde, is onbekend, maar vermoedelijk reisde het mee in de band van een gedrukt boek.

Gedigitaliseerd

De ontdekker vond dat het fragment het beste tot haar recht zou komen op de plek waar het thuishoort en schonk de bijzondere perkamenten strook daarom aan de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Antwerpen.

Remco Sleiderink, hoogleraar Middelnederlandse literatuur in Antwerpen, is in de wolken met de vondst. Hij gaat het samen met zijn collega Dirk Schoenaers van de Universiteit Leiden verder onderzoeken. Nadien wordt het gedigitaliseerd en zal het beschikbaar zijn voor andere onderzoekers.