UAntwerpen kon in eerste week 80 à 90 procent lessen digitaal laten doorgaan BJS/BLG

23 maart 2020

17u37 0 Antwerpen In de eerste volledige week dat er aan de Universiteit Antwerpen uitsluitend vanop afstand les wordt gegeven, is 80 à 90 procent van de voorziene lessen digitaal kunnen doorgaan. Dat blijkt uit ICT-cijfers van de universiteit.

De UAntwerpen werkt voor online lesgeven met twee systemen: een eigen Mediasite en de dienst Blackboard Collaborate Ultra op het elektronische leerplatform Toledo. Via beide systemen is het voor docenten mogelijk om digitaal onderwijs te organiseren, via vooraf opgenomen video of via livestream.

Op Mediasite werden tussen maandag 16 en donderdag 19 maart 1.022 video’s aangemaakt. 351 daarvan werden in leslokalen gemaakt, 671 kwamen van de docenten zelf. Op donderdag hadden die video’s 43.541 views.

Op Blackboard waren er tussen maandag en vrijdag 1.635 sessies aangemaakt. In totaal 24.888 deelnemers woonden die digitale lessen bij. Volgens de UAntwerpen schaalde het bedrijf achter de dienst de capaciteit het afgelopen weekend op met factor 40. “De systemen kunnen momenteel een capaciteit van 600.000 gelijktijdige gebruikers binnen de EU aan, wij verwachten de komende weken geen problemen.”

Afgelopen vrijdag beslisten de vijf Vlaamse universiteiten om tot het einde van het academiejaar uitsluitend digitaal les te geven. “Het is de bedoeling dat alle opleidingsonderdelen ‘gewoon’ verdergaan”, zegt een woordvoerder bij de UAntwerpen.