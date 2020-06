UAntwerpen biedt vanaf volgend academiejaar studentenkamers per week te huur aan: “Aantal aanvragen is met 30 procent gedaald” ADA

24 juni 2020

16u02

Bron: Belga 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen gaat volgend academiejaar een deel van haar eigen studentenkamers voorbehouden voor studenten die slechts voor een kortere periode, bijvoorbeeld één week, willen huren. De maatregel komt er vanwege de coronacrisis.

De 111 studentenkamers die de UAntwerpen in eigen beheer heeft, zijn voorbehouden voor studenten uit gezinnen die het niet zo breed hebben. “Andere jaren zijn die altijd volzet en moeten we zelfs met wachtlijsten werken, maar nu merken we dat het aantal aanvragen met 30 procent is teruggevallen”, zegt Peter De Meyer van de UAntwerpen. “We hebben dus de mogelijkheid om een aantal van de kamers te gebruiken voor kortere verhuurperiodes.”

Dat experiment is volgens de UAntwerpen zinvol omdat er heel wat onzekerheid is over hoe het volgende academiejaar opgebouwd zal zijn. “Veel studenten zitten tijdens de blok en examens in onze bibliotheken omdat ze thuis niet rustig kunnen studeren, maar momenteel is dat niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen en het is niet zeker dat dit volgend jaar wel het geval zal zijn”, aldus De Meyer. “Daarom willen we een aantal studenten de kans geven om tijdelijk in een studentenkamer te blokken. Maar ook in andere periodes kunnen de kamers worden gebruikt, bijvoorbeeld om aan een scriptie te werken of tijdens een periode waarin veel practica op de campus gebundeld zijn.”