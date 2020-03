UAntwerpen annuleert Kinderuniversiteit door coronavirus Annelin Marien

04 maart 2020

11u12 0 Antwerpen De Kinderuniversiteit op de Universiteit Antwerpen is een jaarlijkse hoogdag voor zowat 1500 kinderen. De volgende editie stond gepland op zondag 8 maart, maar die zal niet plaatsvinden. De universiteit nam die beslissing in overleg met experts, om verdere verspreiding van het coronavirus niet in de hand te werken.

Zondag 8 maart verwachtte de Universiteit Antwerpen opnieuw vele honderden wetenschappers in spe op haar Kinderuniversiteit. Al voor de zestiende keer zouden de proffen en onderzoekers van de universiteit hen onderdompelen in de wondere wereld van de wetenschap, met boeiende shows, experimenten en lezingen.

Helaas strooit het coronavirus roet in het eten. De universiteit besliste om de Kinderuniversiteit niet te laten plaatsvinden. “Dat is uiteraard een moeilijke beslissing”, legt rector Herman Van Goethem uit. “Vele tientallen medewerkers zijn al een hele tijd bezig met de voorbereidingen en voor de 1500 kinderen is het jaarlijks een zondag om naar uit te kijken. Maar het is volgens onze experten wel de enige juiste beslissing, die ook getuigt van verantwoordelijkheidsgevoel.”

Rationele beslissingen

Prof. Pierre Van Damme, epidemioloog aan de Antwerpse universiteit, ziet meerdere argumenten voor de annulatie. “COVID19 is sinds enkele dagen in ons land. We moeten rationele beslissingen nemen en onze verantwoordelijkheid opnemen. Veel grootouders – een kwetsbare groep – vergezellen hun kleinkinderen naar de Kinderuniversiteit. De kinderen zelf raken tijdens de experimenten voortdurend voorwerpen aan, ze zitten kort op elkaar en ravotten tussendoor.”

Bij de Kinderuniversiteit gaat het dus om een heel andere setting dan bijvoorbeeld bij de gewone lessen aan de universiteit of op school. Van Damme: “In het weinig waarschijnlijke geval dat er achteraf bij een aanwezige een besmetting wordt vastgesteld, is het heel belangrijk om te kunnen achterhalen met wie die persoon allemaal in contact geweest is. Bij een gewone les is dat vrij eenvoudig te achterhalen. Bij de Kinderuniversiteit wordt dat veel complexer.” UAntwerpen bekijkt of de Kinderuniversiteit naar het najaar kan verplaatst worden.