UAntwerpen adviseert studenten in het buitenland om terug te keren BJS/BLG

25 maart 2020

13u38 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen heeft aan haar studenten in het buitenland geadviseerd om terug te keren naar België, maar verplicht hen niet. De universiteit schat dat er op dit moment nog ongeveer 75 studenten in het buitenland zitten.

Volgens de universiteit is een aantal teruggekeerd, maar verkiezen sommigen ter plaatse te blijven. “Vaak kunnen ze verder online les volgen vanuit België, en indien de situatie het toelaat kunnen ze later ook terug naar hun bestemming.”

Buitenlandse studenten die in Antwerpen studeren, mogen hier blijven en de online lessen volgen. Ook daar zijn een aantal studenten teruggekeerd naar hun thuisland, ofwel uit vrije keuze of omdat ze teruggeroepen werden door hun thuisuniversiteit. De UAntwerpen schat dat er nog zowat honderd Erasmusstudenten in Antwerpen zitten.