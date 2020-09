Twintigste editie Grote Coronastudie: ruime meerderheid wil corona-app gebruiken AMK

22 september 2020

11u57 1 Antwerpen Twee derde van de Belgen zegt de corona-app te zullen gebruiken als die veilig is en de privacy respecteert. Dat blijkt uit een verdere analyse van de data uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Vandaag, dinsdag 22 september, is de bevraging aan haar twintigste editie toe. Er wordt daarbij bij studenten gepolst over de start van het nieuwe academiejaar.

Twee weken geleden namen zowat 23.000 Belgen deel aan de Grote Coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen, met steun van UHasselt, KU Leuven en ULB, en met een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Op dinsdag 22 september kan de enquête opnieuw worden ingevuld.

“Het is alweer een belangrijke week”, aldus prof. Philippe Beutels (UAntwerpen). “Woensdag staat er een Veiligheidsraad op de agenda. Ondertussen blijft het aantal besmettingen in stijgende lijn gaan. We schotelen de respondenten de ondertussen klassieke vragen voor rond heel wat onderwerpen. Deze week zitten er ook enkele vragen bij die zich specifiek richten tot studenten uit het hoger onderwijs. Het nieuwe academiejaar is immers van start gegaan. Zijn zij op de hoogte van de geldende regels? Vinden de studenten dat hun universiteit of hogeschool duidelijk gecommuniceerd heeft?”

Grote bereidheid

Sinds enkele dagen testen 10.000 mensen de corona-app CoronAlert in ons land. Als de testperiode naar wens verloopt, kan iedereen die dat wil de app binnenkort op de smartphone installeren. Tijdens de vorige golf van de Grote Coronastudie polsten de wetenschappers naar de bereidwilligheid van de Belg om die app te gebruiken. Een grote meerderheid geeft aan de app te zullen gebruiken als die gratis is en wanneer de privacy gewaarborgd wordt.

“Ongeveer twee respondenten op drie geven aan de app te willen gebruiken”, zegt Jonas Crèvecoeur (KU Leuven). “Bij de oudere generaties is die bereidwilligheid nog net iets groter dan bij de jongeren. De bereidheid zich te laten vaccineren is bij de 66+-ers trouwens ook een stuk groter dan bij de jongere generaties. Onze bevraging toont ook een duidelijk verband tussen de bereidheid om de app te gebruiken en het zich laten vaccineren.”