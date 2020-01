Twintigjarige op scooter verkoopt drugs aan huis Sander Bral

07 januari 2020

14u19 1 Antwerpen Een jongeman van twintig jaar reed zondagavond op een motorscooter met veel haast door de Nationalestraat in het stadscentrum. Hij verkocht drugs aan huis.

Leden van het wijkondersteuningsteam van de lokale politie zagen hem voorbij rijden en hielden hem in het oog. Ze zagen dat de bestuurder een pand binnen ging, en al heel snel weer buiten kwam. De politie controleerde hem, omdat ze vermoedden dat de man net drugs had verkocht. De verdachte had een aantal zakjes marihuana op zak en een hoeveelheid geld. De politie doorzocht ook zijn huis. De man van twintig jaar werd voor de feiten voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij blijft aangehouden.