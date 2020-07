Twintiger krijgt vier jaar cel voor verkrachting escortdame Redactie

14 juli 2020

18u30 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mir S. (21) uit Merksem veroordeeld tot vier jaar cel voor de verkrachting van een escortdame. Zijn kameraad Sefatullah S. (19) werd vrijgesproken.

Een Roemeense prostituee belde op 18 februari in paniek naar de politie van Antwerpen. Ze zei dat ze onder bedreiging van een mes verkracht werd in een studio in Merksem. Sefatullah S. en Mir S. werden opgepakt. In de studio werden twee condoomverpakkingen en een mes aangetroffen.

De vrouw verklaarde dat Sefatullah S. haar geboekt had voor een uur. Ze waren aan de telefoon een prijs van 150 euro overeen gekomen. Eenmaal in de studio bleek hij maar 50 euro te hebben, waardoor ze hun afspraak inkortte tot twintig minuten.

Toen ze klaar waren, werd er op de deur van de slaapkamer geklopt. Sefatullah S. ging naar buiten en Mir S. kwam binnen. Hij was volgens de escortdame gewapend met een mes. Ze moest hem oraal bevredigen en werd vervolgens vaginaal verkracht. De vrouw verklaarde dat ze de “moordlust” in zijn ogen zag.

Paniek

Het openbaar ministerie had voor Mir S. vijf jaar cel gevorderd en voor Sefatullah S. drie jaar. Beide beklaagden hadden de vrijspraak gevraagd. Sefatullah S. verklaarde dat Mir S. 30 euro had bijgelegd, maar dat ze akkoord waren dat hij alleen seks zou hebben met de escortdame. Hij vond het dan ook raar dat Mir S. plots voor de deur stond. Hij wist niet wat er in de slaapkamer gebeurd was, maar had de prostituee wel in paniek naar buiten zien komen.

Mir S. beweerde eerst dat hij geen seks met haar had gehad en dat hij ook geen geld had bijgelegd. Later kwam hij daar op terug, maar zei hij dat ze ermee had ingestemd om ook met hem seks te hebben. Mogelijk was ze in paniek geraakt, omdat hij een bord met een mandarijn en een mes vast had. De rechtbank vond zijn verklaringen tegenstrijdig en ongeloofwaardig.

Sefatullah S. werd vrijgesproken. Hij had seks met toestemming van het slachtoffer en de rechtbank vond het niet bewezen dat hij op de hoogte was van de intenties van Mir S.