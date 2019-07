Twintiger ensceneert aanrijdingen om bejaarde bestuurders op te lichten: 15 maanden cel geëist De ‘parkingoplichter’ is dezelfde man die vervolgd werd voor de dood van Didier Bartholomeus (25) uit Schilde BJS

06 juli 2019

11u11 3 Antwerpen De Antwerpse procureur heeft 15 maanden cel en 800 euro boete geëist tegen de 27-jarige Sadam E.A. uit Berchem. De twintiger probeerde op de Carrefour-parking in Schoten bejaarde bestuurders geld af te troggelen door een aanrijding te ensceneren. Vorig jaar verscheen Sadam E.A. ook al voor de rechtbank als de ‘illegale taxichauffeur’ van de verdronken Didier Bartholomeus uit Schilde.

Begin april waarschuwde de lokale politie van Schoten voor oplichters die mensen om de tuin proberen te leiden op de parking van hypermarkt Carrefour op de grens van Schoten en Merksem. Daar werd enkele dagen later Saddam E.A. gearresteerd. De verdachte zocht op de uitgestrekte parking naar bejaarde chauffeurs die na het winkelen in hun auto stapten. Net op het moment dat de chauffeur achteruit uit zijn parkingvak reed, kwam E.A. voorbij gewandeld. Hij klopte op het dak of de koffer van de auto, waardoor de chauffeur bruusk stopte.

Saddam E.A. deed dan alsof hij was omvergereden of dat de auto over zijn voet was gereden. Hij kermde van de pijn en dreigde de politie te bellen. Na wat gepalaver stelde hij voor om de zaak in der minne te regelen. “250 euro schadevergoeding, en ik laat het zo”, beweerde hij. Twee slachtoffers betaalden hem, drie anderen hadden door dat er iets niet klopte, waarna hij afdroop.

Hardleers

De verdachte werd eind april gearresteerd en onmiddellijk aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij bekende de feiten. De onderzoeksrechter sloot hem voorlopig op in de gevangenis omdat hij eerder al tot een werkstraf was veroordeeld voor dezelfde oplichtingstruc. “Beklaagde is bijzonder hardleers en trok geen enkele les uit eerdere veroordelingen”, zei de procureur gisteren op het proces tegen de ‘parkingoplichter’.

Toch vroeg Saddam E.A. nog een laatste kans aan de rechtbank. Zijn advocate pleitte voor een opslorping met zijn eerdere veroordeling. “In beide zaken viseerde hij oudere slachtoffers en had hij hetzelfde motief: hij had geld nodig om de deurwaarders op afstand te houden”, pleitte meester Joke Bleys.

E.A. verzamelde 50.000 euro aan boetes door zijn veelvuldige veroordelingen door de politierechtbank. Hij deed volgens zijn advocate wel moeite om werk te vinden, maar met zijn gevuld strafblad is dat niet simpel. De man werd in 2013 veroordeeld tot twee jaar cel voor drugsfeiten. In 2018 kreeg hij een werkstraf voor slagen en verwondingen.

Vrijgesproken

Voor de onopzettelijke doding van Didier Bartholomeus (25) uit Schilde werd hij vorig jaar vrijgesproken. Saddam E.A. had de dronken jongeman twee jaar eerder in Merksem uit zijn illegale taxi gezet, waarna die wat verderop in een dok was gesukkeld en verdronken. De rechtbank vond het niet bewezen dat Saddam E.A. verantwoordelijk was voor zijn dood.

Vonnis op 15 juli.