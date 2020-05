Twintig jaar Oosterweelverbinding, een blik op de toekomst: “Het worden wilde jaren ’20, waarin de stad een nieuw gezicht krijgt”

Antwerpen

In het vijfde en laatste deel van onze

over 20 jaar Oosterweelverbinding kijken we vooruit. Falen is geen optie meer na twee decennia uitstel: in 2030 moet het grootste wegenbouwproject van Europa klaar zijn. Tenzij technische, financiële of juridische valkuilen ook die timing onderuit halen. Of een virus. Kansarme wijken als Dam, Kronenburg en Luchtbal moeten dankzij overkappingen en ringparken veel leefbaarder worden. Cruciaal is dat we ons anders verplaatsen, ondanks het nieuwe beton: minder met de auto, méér met tram, bus, trein en fiets. Dat is de ‘modal shift’. “Het worden wilde jaren ‘20, waarin de stad een nieuw gezicht zal krijgen”, zegt Manu Claeys (stRaten-generaal). Een aflevering gemist? In dit

vind je ze allemaal terug.