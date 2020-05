Twintig jaar Oosterweelverbinding, deel 4: de grote verzoening, maar ook gebroken beloften

Antwerpen

In deel 4 van onze reeks over 20 jaar Oosterweel blikken we terug op de verzoening tussen politiek en actiegroepen. Op 15 maart 2017 stappen Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de drie burgerbewegingen in een ‘Toekomstverbond’. Architect is Alexander D’Hooghe, aangetrokken om van de overkapping van de Ring een evenwichtig plan van leefbaarheid en mobiliteit te maken. Naast een afslanking van de Oosterweelverbinding komt er een haventracé. Bovendien moet het aantal verplaatsingen met de auto fors dalen. Het huwelijk staat soms op springen, maar houdt voorlopig stand.