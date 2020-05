Twintig jaar Oosterweelverbinding, deel 3: Hoe keuze voor tunnels op BAM-tracé verzandde in een loopgravenoorlog

Antwerpen

In deel 3 van onze reeks over 20 jaar Oosterweel blikken we terug op de ‘loopgravenoorlog’ tussen 2010 en 2014. Patrick Janssens (sp.a) lijkt op 22 september 2010 de grote winnaar. Hij krijgt van de Vlaamse regering de tunnels, al moet hij het BAM-tracé slikken waar CD&V en N-VA niet van af willen. De deal veroorzaakt ook een crisis op ’t Schoon Verdiep. Open Vld is het kind van de rekening. De liberalen pikken het niet dat Antwerpen de meerkost van 352 miljoen euro voor de tunnels krijgt aangesmeerd. De partij stapt (even) uit het college. Ludo Van Campenhout doet dat niet. Begin oktober trekt hij de deur dicht bij Open Vld. Voor de actiegroepen is het referendum uit 2009 verraden.