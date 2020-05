Twintig jaar Oosterweelverbinding, deel 2: Hoe picknick van jongeren met longaandoening Lange Wapper op de schop gooide

Antwerpen

In deel 2 van onze reeks over 20 jaar Oosterweel, blikken we terug op het einde van de Lange Wapper. Op 20 juni 2008 schrijven 250 jongeren met een beperking het scenario voor de ondergang van het viaduct. Ze trekken met hun begeleiders in stoet naar de Antwerpse Grote Markt. Straf, want volgens BAM bestaat het Sint-Jozefinstituut niet. De school op de Luchtbal is stomweg vergeten op de maquettes van de Oosterweelverbinding. Fijn stof krijgt die dag een gezicht: dat van zware longpatiënten. De Vlaamse regering schrikt, vervangt de top van de BAM en bestelt een studie naar de voor- en nadelen van een viaduct.