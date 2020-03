Tweemaal babynieuws uit de ZOO: boomstekelvarkentje en luzonnevelratje geboren Annelin Marien

23 maart 2020

11u20 0 Antwerpen Alweer leuk nieuws uit ZOO Antwerpen, nadat kleine Alweer leuk nieuws uit ZOO Antwerpen, nadat kleine okapi Zaïre vorige week voor de eerste keer buiten mocht : dit weekend werden er twee knaagdiertjes geboren, een boomstekelvarken en een luzonnevelrat.

De ZOO is momenteel gesloten voor publiek, maar de verzorgers postten gisteren een schattige foto van het pasgeboren boomstekelvarkentje. De ouders van de baby zijn Indy en Humphrey; het kleintje kwam trouwens toevallig exact één jaar na broer Urwin ter wereld. Of het een meisje of een jongen is, weten de verzorgers pas over twee weken.

Vandaag kwam ZOO Antwerpen alweer met leuk nieuws: er werd ook een luzonnevelratje geboren. Het kleintje laat zich niet vaak zien, maar de verzorgers konden toch een filmpje maken.