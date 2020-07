Tweedehands Chanel of Dior scoren? Antwerpse verkoopt ‘preloved’ designerkleding Annelin Marien

07 juli 2020

14u29 1 Antwerpen Wie een tweedehands designerstuk, zoals een handtas van Louis Vuitton of hoge hakken van Prada wil scoren, moet zondag 12 juli in de Kasteelpleinstraat 32 in Antwerpen zijn. Shari Roosens (29) stampte in februari haar webshop ‘Luxeparel’ uit de grond, waarop ze luxe vintage van high-endmodemerken verkoopt. Op 12 juli organiseert ze voor het eerst een shopdag. “Voor zestienjarige meisjes die willen pronken met hun eerste designerhandtas tot 65-jarige vrouwen op zoek naar een pareltje om hun collectie aan te vullen.”

Vintage, ‘preloved’, circulair: welke naam je er ook aan geeft, tweedehandskleding is populairder dan ooit. Dat merkte ook Shari Roosens uit Wilrijk: haar liefde voor (designer-)mode groeide uit tot een passie voor duurzaamheid, circulaire fashion en het vinden van tweedehands pareltjes. In februari stampte de carrièrecoach en psychologe haar eigen webshop uit de grond: ‘Luxeparel’. Wat begon met een tiental tweedehands designerspullen in haar eigen dressing, groeide uit tot een showroom die uitpuilt met onder andere Chanel, Dior, Balmain en Burberry.

Duurzaamheid

“Als student ontdekte ik dat ik een passie had voor tweedehandsmode”, aldus Shari. “Op momenten waarop ik niet in de les zat of aan het studeren was, vond je me terug tussen de kledingrekken in tweedehandswinkels. Mijn eigen kleerkast is intussen gevuld met designerkleren waarvan niet één stuk nieuw is. Dat zette me aan het denken, vooral nu steeds meer mensen begaan zijn met het milieu en alles draait rond duurzaamheid en ecologie. Dus stampte ik een online platform uit de grond voor de aankoop en verkoop van luxueuze designerstuks.”

(lees verder onder de foto)

Intussen verkocht Shari al zo’n tachtig items. Het duurste stuk? Een handtas van het Italiaanse luxemerk Bottega Veneta. Die ging over de (virtuele) toonbank voor 1.400 euro. Verkopers kunnen hun stuk laten schatten door Shari, waarbij kwaliteit en authenticiteit bovenaan het lijstje staan. Daarvoor volgde ze cursussen en liet ze zich bijscholen, om er zeker van te zijn dat je stuk écht is. Nadien zoekt Shari via sociale media de ideale koper: van zestienjarige meisjes die willen pronken met hun eerste designerhandtas tot 65-jarige vrouwen op zoek naar een pareltje om hun collectie aan te vullen.

Tijdens de fysieke shopdag op 12 juli zullen er ruim 300 exclusieve stuks te koop aangeboden worden. “Dé pronkstukken zijn onder andere een zeldzame Louis Vuitton-sporttas, een roze glitterblazer van Balmain, of een zijden jurkje van Yves Saint Laurent”, aldus Shari.