Tweede ‘Space’ van elektrische automerk Polestar landt in Antwerpen Annelin Marien

22 september 2020

11u32 0 Antwerpen Polestar, het elektrische automerk van Volvo Car Group en Zhejiang Geely Holding, is neergestreken in Antwerpen met zijn tweede Space in België. Vanuit de Space wil Polestar breken met het traditionele autoretailmodel: je koopt er geen wagen, dat doe je online. Wel kan je er terecht voor informatie en inspiratie over Polestar, elektrisch rijden en alles wat daarbij komt kijken.

Na de intrede van Polestar in België, tijdens het Autosalon in januari 2020, opende de nieuwe speler op de markt van elektrische wagens in augustus de tweede Polestar Space van België in Antwerpen. De eerste Space in België werd eind juli in Brussel geopend. Polestar ging in 2017 van start met de Polestar 1, een op kleine schaal geproduceerde elektrische, hybride sportauto. De Polestar 2 is vanaf midden 2020 op de weg te zien, in de toekomst zal de Polestar 3, een volledig elektrische, sportieve SUV, aan het productassortiment worden toegevoegd.

Virtual reality

Toch kan je in de Space geen auto kopen: dat kan enkel online. “De medewerkers zijn productexperts, geen verkopers. Ze krijgen dan ook geen commissie. Het doel van de Spaces is om bezoekers te informeren. De rest ligt in de handen van de consumenten zelf, zij kunnen de hele customer journey zelf invullen, van de eerste aanvraag online tot en met de levering”, klinkt het bij Polestar. Testritten kunnen wel ter plaatse worden uitgevoerd.

Klanten kunnen de configuratie van de Polestar 1 of Polestar 2 via virtual reality ontdekken, zowel aan de binnenkant als de buitenkant, in verschillende settings. “Op een ateliertafel configureert de klant zijn wagen door fysieke elementen op de tafel samen te brengen, zoals bijvoorbeeld de kleur of de zeteluitvoering. Op het scherm dat voor de ateliertafel hangt, ziet de klant onmiddellijk hoe de wagen er zal uitzien met die geselecteerde elementen. Daarna kan de klant zijn configuratie automatisch opladen op zijn telefoon.”