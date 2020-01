Tweede poging: Terminaloperator PSA Antwerp test nachtbehandeling trucks ADA

29 januari 2020

18u14 0 Antwerpen Terminaloperator PSA Antwerp start begin volgende maand met een tweede poging tot een proefproject rond de nachtbehandeling van trucks op de Europaterminal (kaai 869) en de Noordzeeterminal (kaai 913) in de haven van Antwerpen. De twee terminals zullen vanaf dan - behalve op feestdagen - van maandagochtend 6 uur tot zaterdagochtend 4.45 uur non-stop geopend zijn. De uitbreiding van de openingsuren moet voor een vlottere verkeersdoorstroming in en rond het havengebied zorgen.

Terminaloperator PSA Antwerp doet vanaf maandag 3 februari een nieuwe poging tot een proefproject rond nachtbehandeling van trucks. In juni van vorig jaar werd al eens een proefproject gestart rond de nachtopening van de twee haventerminals, maar dat werd al snel weer stopgezet omdat er onenigheid was tussen PSA en een aantal andere partners in het verhaal. Zo waren transportfederaties TLV en Febetra er bijvoorbeeld niet over te spreken dat de kosten van de nachtopening werden doorgerekend naar de transporteurs.

Maandag start dus een nieuwe poging, in principe voor drie maanden om vervolgens een evaluatie te ondergaan. De uitbreiding van de behandelingstijden geldt ditmaal enkel voor transporteurs die een individuele overeenkomst hebben afgesloten met PSA Antwerp “en aldus een meerwaarde zien in een nachtbehandeling”, aldus PSA. “Tijdens de proefperiode kunnen transportmaatschappijen ten allen tijde mee instappen in het project.”

Wie geen overeenkomst heeft of vindt met PSA, zal volgens de terminaloperator onder de huidige voorwaarden op de terminals blijven terechtkunnen gedurende de dag.