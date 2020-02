Tweede minderjarige gevat voor zwaar vandalisme tijdens oudejaarsnacht in Antwerpen ADN

05 februari 2020

17u04

Bron: Belga 0 Antwerpen De Antwerpse lokale politie heeft een tweede minderjarige geïdentificeerd en opgepakt op verdenking van zware feiten van vandalisme tijdens oudejaarsnacht.

De 16-jarige jongen zou met een parasolvoet de ruiten van een kantoorgebouw aan de Lakborslei in Deurne hebben ingegooid. De jongeman werd op school gearresteerd en na verhoor voorgeleid bij de jeugdrechter, die hem strenge voorwaarden oplegde.

Eerder werd ook al een 14-jarige opgepakt, eveneens voor feiten van vandalisme in Deurne. De politie is nog op zoek naar bijkomende verdachten en doet daarom opnieuw een oproep om beeldmateriaal of informatie van getuigen te verkrijgen. Onder meer voor vandalisme aan een school op het Majoor Malfaitplein in Hoboken zijn er nog geen verdachten gevat.

Onze lokale recherche kon opnieuw een minderjarige arresteren in het kader van het zware vandalisme in de nacht van 31 december op 1 januari. De 16-jarige had met een parasolvoet een raam van een kantoorgebouw ingeworpen. Lees alles hier: https://t.co/NizDvr50sz pic.twitter.com/M9Py9JU2fR Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link