Tweede explosie in Wilrijk nipt vermeden? Fluvius ontdekt afwijkende gasmeting enkele uren na eerste ontploffing ADA

06 september 2019

16u47 56 Antwerpen In de uren na de explosie in Wilrijk verving Fluvius een beschadigde aansluiting nadat het bedrijf een ongewone gaswaarde vaststelde in het huis met huisnummer 18. Toen de buis werd blootgelegd was het duidelijk dat de buis beschadigd was, mogelijk door graafwerken. Fluvius onderzoekt de zaak. Nu is de vraag: wie beschadigde die aansluiting?

Is er een tweede ramp nipt vermeden in het Ridderveld in Wilrijk? Enkele uren na de zware explosie werd een beschadigde aansluiting aangetroffen ter hoogte van huisnummer 18. “Na de explosie zijn onze mensen alle huizen in de buurt afzonderlijk gaan controle en die waren allemaal in orde. Behalve huisnummer 18, daar werden afwijkende waarden gemeten. Onze diensten hebben de gastoevoer daarop afgesloten en deze leiding onmiddellijk en volledig hersteld. Aan het einde van die werken hebben we alle verplichte gaslektesten rond die herstelling succesvol uitgevoerd”, vertelt Bjorn Verdoodt van Fluvius. Volgens Verdoodt vertoonde de leiding duidelijke schade. Of het of graafschade gaat, dat kan Verdoodt niet bevestigen. “Het onderzoek loopt nog maar het is wel duidelijk dat die schade de afwijkende waarde veroorzaakte.”

Hoewel er volgens Fluvius geen reden tot paniek is, merken ze blijvende ongerustheid bij de buurtbewoners, “We hebben alle begrip voor de ongerustheid. Daarom plannen we vandaag nog een nieuwe preventieve controle van het aardgasnet in het Ridderveld. Buurtbewoners kunnen onze mensen in de straat daarbij steeds aanspreken als ze vragen hebben. Wie ons liever opbelt, kan voor gasgeur 24 uur per dag terecht op het gratis nummer 0800 65 0 65.”

Wie verantwoordelijk?

Nu is de vraag hoe die aansluiting beschadigd werd en wie er verantwoordelijk voor is. Zowel Fluvius als Aquafin, die beide werken uitvoerde voor de explosie, lieten eerder al weten niets ongewoons gemerkt te hebben en ook na controle van de werkagenda’s en uitgevoerde testen, zou volgens hen alles volgens het boekje verlopen zijn.

Wat de oorzaak van de zware ontploffing is, wordt nog onderzocht. Bij de ontploffing stortten drie huizen volledig in en raakten tientallen woningen in de buurt zwaar beschadigd. Eén vrouw liet het leven.