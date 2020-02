Tweede dode na kettingbotsing Beverentunnel krijgt gezicht: 30-jarige man laat dochtertje van vijf na HAA

07 februari 2020

09u33

Bron: Facebook 4 Antwerpen Het tweede slachtoffer van de dodelijke kettingbotsing dinsdagnamiddag in de Beverentunnel is Giovani Mosoiu, een 30-jarige man met Roemeense roots uit Merksem. Hij laat een dochtertje van vijf na.

Bij het ongeluk waren in totaal drie vrachtwagens, twee bussen en een personenwagen betrokken. De aanrijding werd veroorzaakt door een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur die de file te laat had opgemerkt en met hoge snelheid inreed op de staart ervan. Door de zware klap kwam de bestuurder van de auto gekneld te zitten tussen de aanrijdende vrachtwagen en de bus. De dertiger overleed ter plaatse.

Het gaat om Giovani Mosoiu, zo blijkt uit de Facebookpost van een Roemeense winkel in Merksem. De man laat onder meer een dochtertje van 5 na. De Roemeense gemeenschap is diep in de rouw. In de post wordt opgeroepen om een kleine som geld te doneren aan de familie Mosoiu voor de begrafenis van het slachtoffer.



Bij de kettingbotsing kwam ook Kunchok Gengqiu Danzeng om het leven, een 36-jarige Tibetaan die in Antwerpen woonde. De man zat in één van de twee bussen die werknemers van Katoen Natie vervoerden. Danzeng overleed dinsdagavond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Bij de crash vielen voorts nog vier zwaargewonden en 44 lichtgewonden.

LEES OOK. “Altijd met de fiets, maar net nu nam hij de bus”: ook 36-jarige Tibetaan bezwijkt na crash Beverentunnel (HLN+)