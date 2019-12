Tweede Antwerpse editie Fire Is Gold breidt uit met camping en nodigt Nigeriaanse ster Burna Boy uit Sander Bral

19 december 2019

17u00 0 Antwerpen De verhuis van Fire Is Gold naar de Antwerpse Middenvijver afgelopen zomer is de organisatie van het urban festival goed bevallen. In 2020 mikt het festival op vijftienduizend bezoekers en breidt het uit met een camping. De Nigeriaanse rapper Burna Boy, goed voor enkele honderd miljoenen streams op Spotify, is de eerste headliner van Fire Is Gold.

Al wie de zogenoemde urban scene ter harte neemt, noteert zaterdag 29 augustus 2020 maar best met stip in zijn agenda. De verhuis van Vilvoorde naar de Antwerpse Middenvijver, waar ook Elrow Town en Ampere Open Air georganiseerd worden, bleek afgelopen zomer met tienduizend bezoekers een groot succes. In 2020 ziet de organisatie het nog grootser en wordt er op vijftienduizend feestvarkens gemikt.

“Verwacht de beste nationale en internationale artiesten in de hiphop en r&b-scene en de rest van het brede urban genre”, klinkt het bij Fire Is Gold. “Naast de line-up wordt opnieuw ingezet op een dag vol mode, street art, sport en talks om om het publiek te laten proeven en deelnemen aan de urban lifestyle.”

Overnachten

Voor het eerst is er ook een festivalcamping op Fire Is Gold in 2020. “Door de snelle groei van het festival vinden we het noodzakelijk om een veilige slaapplaats te voorzien voor onze bezoekers. Het terrein van de Middenvijver leent zich daar perfect toe. Deels op de wei, deels in het bebost gebied kunnen wij een camping voorzien om de chille urban vibes van de festivaldag verder te zetten en een nog completere festivalervaring aan te bieden.”

Hoog op de affiche van Fire Is Gold 2020 staat Burna Boy. De Nigeriaanse ster brengt een mix van afrobeat, dancheall, reggae, rap en r&b. Hij maakte dit jaar brokken met zijn vierde studioalbum ‘African Giant’ waarmee hij een Grammy-nominatie behaalde. “Alles wijst erop dat Burna Boy ons hoofdpodium in vuur en vlam zal zetten.”

Momenteel worden een gelimiteerd aantal tickets aan 25 euro verkocht. Later zal de prijs verhogen. Ook campingtickets, voor twee nachten, kosten 25 euro. Alle info hier.