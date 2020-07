Twee zakkenrollers opgepakt na schermutseling met slachtoffer emz

26 juli 2020

15u30 0 Antwerpen Een interventiepatrouille van Politie Antwerpen heeft vrijdagnacht twee zakkenrollers op de vlucht opgepakt in de Dambruggestraat. De daders hadden in de Van Stralenstraat een man bestolen en een mes getrokken toen het slachtoffer hen met de misdaad confronteerde. Beide criminelen zijn gekend voor gelijkaardige feiten, één van hen stond geseind.

De politiediensten van Antwerpen kregen vrijdagnacht een oproep voor een interventie in de Van Stalenstraat. Een man was slachtoffer geworden van twee zakkenrollers. Er vond een schermutseling plaats. Het slachtoffer kon zijn portefeuille recupereren, maar raakte wel gewond aan de duim. De twee verdachten zetten het op een lopen. De politie kon de twee mannen in beeld brengen met behulp van veiligheidscamera’s. In de Dambruggestraat werden ze onderschept. Beide mannen, die illegaal in ons land verblijven, werden gearresteerd.