Twee winkeldieven met zes paar gestolen schoenen gevat Sander Bral

26 september 2019

18u36 0 Antwerpen Het buurtinformatienetwerkteam van de lokale politie dat speurt naar dieven in de winkelstraten van Antwerpen werd maandagochtend gecontacteerd in verband met twee verdachte mannen in een winkel op de Meir.

De inspecteurs kregen op basis van de persoonsbeschrijvingen twee mannen in het vizier. De politie kon vaststellen hoe de mannen in een winkel zes paar sportschoenen in hun tas laadden. Toen ze de winkel verlieten zonder te betalen werden ze gearresteerd. Eén van de twee mannen bekende tijdens het verhoor nog diefstallen in winkels in de buurt. De mannen bleken ook in het bezit van een magneet, die gebruikt kon worden om beveiligingen onschadelijk te maken. Uit onderzoek blijkt dat de mannen ook in aanmerking komen voor andere diefstallen. De twee verdachten worden voorgeleid bij het parket.