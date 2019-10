Twee vijftigers knallen tegen elkaar op druk kruispunt Sander Bral

17 oktober 2019

17u06 0

Op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan zijn woensdag twee auto’s tegen elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde iets voor vijf uur in de richting van Merksem. Eén van de voertuigen reed rechtdoor over de Noorderlaan. Tegelijk kwam vanuit de Luchtbal een auto aangereden die linksaf wilde draaien. De twee bestuurders verklaarden dat ze mekaar niet opgemerkt hadden. Het kwam tot een zware aanrijding. De brandweer kwam ter plaatse om de 58-jarige bestuurder van het eerste voertuig op een veilige manier uit de auto te bevrijden en over te dragen aan de medische diensten. Ook de andere bestuurder, van 55 jaar, had verzorging nodig. De twee zijn beiden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was er ernstige hinder in de richting van Merksem.