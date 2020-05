Twee vermoedelijke dealers opgepakt Sander Bral

15 mei 2020

13u39

Het drugsondersteuningsteam van de politie zag donderdagavond in de Zurenborgwijk hoe een fietser kortstondig een pand bezocht en weer vertrok. Het team vermoedde dat de man er drugs had geleverd. De verdachte fietste verder naar een ander pand in de Ramstraat. Daar maakte hij contact met iemand anders en beiden hielden de omgeving goed in het oog. De tweede man ging geregeld binnen en buiten terwijl de fietser buiten wachtte.

Wat later kwam nog een derde man tevoorschijn. Die stapte met een winkeltas buiten, stapte in een auto en vertrok. De twee anderen volgden. Wat verder in de straat ging de politie over tot controle. De drie vluchtten van de politie weg. Het kwam tot een schermutseling maar twee verdachten konden gevat worden.

Tijdens de arrestatie waren de verdachten bijzonder agressief tegen de inspecteurs. De politie doorzocht het voertuig en de woning van waar de organisatie vermoedelijk werkte. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid verdovende middelen zoals hasj, cocaïne en cannabis. Twee mannen van 26 en 32 jaar worden voor de onderzoeksrechter geleid. De derde verdachte spoort de politie op.