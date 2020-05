Twee vermiste meisjes van 12 en 13 jaar in Antwerpen zijn gevonden Patrick Lefelon en Sander Bral

26 mei 2020

18u03 8240 Antwerpen De twee meisjes van twaalf en dertien jaar die sinds maandagmiddag spoorloos waren verdwenen in Antwerpen zijn terecht. Vanavond werden de meisjes herkend door een toevallige passant die de politie verwittigde. Agenten brachten de meisjes weer naar huis. Meer details zijn voorlopig nog niet bekend.



Twee meisjes van twaalf en dertien jaar waren sinds maandagmiddag spoorloos, toen ze een ijsje wilden gaan eten in de buurt van de Meir. “Door corona en de ramadan hadden zij dat nu wel verdiend. Zij zouden maar twee uur wegblijven”, vertelde A.T., de vader van het dertienjarige meisje. Ze vertrokken thuis en namen om 14 uur de tram naar de Antwerpse binnenstad. De meisjes werden het laatst gezien in de omgeving van het metrostation Plantin. Sindsdien ontbrak van hen elk spoor.

Zware weken

“Voor de kinderen zijn het zware weken geweest. Door corona altijd binnen zitten, de vriendinnen niet zien, het woog op A. Ook de ramadan en het Suikerfeest vielen dit jaar tegen. Andere jaren komen wij ‘s avonds allemaal samen met familie en vrienden. Dat kon nu niet”, vertelt vader A.T.. Samen met zijn vrouw heeft hij vier kinderen. Dochter A. is met haar 13 jaar de tweede oudste. “Daarom had ik A. maandag toelating gegeven om samen met haar vriendin naar de Meir te gaan om een ijsje te eten. Zij zouden hooguit twee uur wegblijven.”



De twee meisjes kennen elkaar omdat ze allebei op het Kiel wonen en samen school lopen op het H. Pius X-Instituut. De dochter van A.T. ging haar vriendin A. (12) oppikken. Samen zouden zij dan met de tram naar het stadscentrum gaan. “Ik weet dat het vriendinnetje alleen thuis was met haar oudere broer. De meisjes zijn met zijn tweeën vertrokken. Ik kan niet geloven dat de meisjes zonder verwittigen bij iemand zouden langsgaan. Mijn dochter heeft geen vriendje, daar ben ik vrij zeker van.”

Nog nooit meegemaakt

Ook de broer van haar vriendin heeft geen idee waar de meisjes naartoe kunnen zijn. “Ze zeiden niks opvallend of gedroegen zich niet vreemd voor ze hier bij ons thuis vertrokken”, zegt de broer van het twaalfjarige meisje. “Ze hadden blijkbaar een afspraak gemaakt met beide ouders dat ze enkele uurtjes naar de Meir mochten voor een ijsje dus ik heb ze zonder problemen laten vertrekken. Toen ze om zes uur nog niet terug waren, begonnen we ons al zorgen te maken. En dat werd zeven uur, acht, negen, middernacht. Al snel hebben we de politie erbij gehaald.”

“Mijn zus en A. kennen elkaar van op school, ze zijn de beste vriendinnen. Geen van beiden had ooit problemen thuis, op school of met vrienden”, vertelde de broer. “Mijn zus is ook altijd op tijd terug thuis van school of een vriendin. We hebben dit nog nooit meegemaakt. Het is echt schrikken. Het enige wat we nu kunnen doen is wachten”, zei hij in afwachting van nieuws over zijn zus en haar vriendinnetje.

Telefoon uitgeschakeld

A., de dochter van A.T., was haar gsm thuis vergeten toen ze vertrok. De andere A. nam niet op toen ze gebeld werd. Bij een tweede poging was haar telefoon uitgeschakeld. “Het begint nu wel heel lang te duren”, zei vader A.T. terwijl de zoektocht naar de meisjes werd verdergezet. “Ik krijg wel veel steun van mensen. Ze sturen dan dat ze helpen zoeken, zelfs mensen die ik helemaal niet ken. Laat dit snel opgelost zijn want mijn vrouw kan dit niet langer verdragen.”

De politie controleerde alle mogelijke camerabeelden in de omgeving van de Meir om een spoor van de meisjes terug te vinden. Ook de Cel Verdwijningen van de federale politie en Child Focus hielpen mee bij de opsporingen. De verdwijning was onrustwekkend omdat de meisjes nog zo jong zijn en nooit eerder zonder verwittigen van huis wegbleven.

Vanavond meldden de speurders dat een toevallige passant de meisjes zag rondlopen in de stad. Hij herkende ze en verwittigde de politie, die de meisjes kon oppikken om ze terug naar huis te brengen.