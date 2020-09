Twee terrassen staan in lichterlaaie, maar schade blijft al bij al beperkt Toon Verheijen

20 september 2020

22u25

De hulpdiensten zijn zondagavond rond 20.30 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Jef Lambeauxstraat. Het vuur was op het terras begonnen, maar korte tijd later stond ook het bovenliggende terras in lichterlaaie. Dat veroorzaakte een enorme rookwolk en hoge vlammen. De brandschade bleef beperkt tot de terrassen, maar ook de rest van de woning liep rook- en waterschade op.



