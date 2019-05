Twee slachtoffers steekpartij gedumpt voor ingang van ziekenhuis zonder spoedafdeling Patrick Lefelon

24 mei 2019

07u16 70 Antwerpen Vannacht rond 0u30 werden twee slachtoffers met steekwonden aangetroffen aan de ingang van het Erasmusziekenhuis op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout. Het ziekenhuis heeft geen spoedafdeling, dus moest de politie ziekenwagens en mug-teams ter plaatse sturen. De twee mannen zijn zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar.

De twee slachtoffers werden voor de ingang gedumpt, maar het ziekenhuis beschikt niet over een spoedafdeling. Het Erasmusziekenhuis beschikt over een psychiatrische en een palliatieve afdeling, maar voor spoedopnames is het ziekenhuis niet uitgerust. Daarom werden de slachtoffers naar andere ziekenhuizen werden afgevoerd.

De Antwerpse politie deed in de buurt nazicht met verschillende ploegen maar vond niemand die betrokken zou kunnen zijn bij de feiten. Het onderzoek is overgedragen aan de federale gerechtelijke politie. De speurders zoeken uit waar de steekpartij heeft plaatsgevonden en in welke context die gebeurde.

Volgens bronnen zouden de twee mannen betrokken zijn bij een geschil rond de straatverkoop van drugs. Twee groepen, één uit Borgerhout en één uit Hoboken/Wilrijk, hebben het al langer aan de stok met elkaar. De groepen ruziën over klantenlijsten en gebieden waar zij ‘mogen’ drugs leveren. De voorbije dagen zou er al gepraat zijn tussen de groepen om de ruzie bij te leggen.

Toch kwam het donderdagnacht tot een confrontatie. Twee mannen uit Borgerhout raakten daarbij ernstig gewond door messteken in de buik. De dader zou een man zijn die al eerder bij geweldplegingen n in het drugsmilieu was betrokken. Hij is op de vlucht.

Het incident zou los staan van de oorlog binnen het milieu van drugsinvoer via de haven.

Café De Valk

De politie zoekt uit of er een link is tussen de gedumpte slachtoffers en een steekpartij aan café De Valk in de Offerandestraat in Antwerpen-Noord. Die vond kort voor middernacht plaats. Daar zwaaide een dronken man met een mes in het rond en raakte twee andere personen. Zij werden maar licht gewond. Een derde persoon werd eveneens gewond maar vluchtte weg voor de politie aankwam. De dronken man werd gearresteerd.