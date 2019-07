Twee slachtoffers bij schietpartij in Antwerpen: politie roept op omgeving stadspark te vermijden Patrick Lefelon

09 juli 2019

16u55

Bron: eigen berichtgeving 0 Antwerpen Bij een schietincident op de hoek van de Plantin en Moretuslei en Quinten Matsijslei, waar ook de politie bij betrokken was, zijn deze middag twee slachtoffers gevallen. Mogelijk viel er één dode te betreuren.

De omgeving van de Plantin en Moretuslei is voorlopig nog altijd afgesloten na een schietincident in een flatgebouw. Volgens getuigen zou er vier keer geschoten zijn.

Naar verluidt kreeg de politie een noodoproep uit het bewuste flatgebouw, waarna het om onduidelijke reden fout liep. Intussen is de Federale Gerechtelijke Politie ter plaatse voor een onderzoek.

De schietpartij, waar naar verluidt dus ook de politie bij betrokken was, gebeurde op de bovenste verdieping van het flatgebouw. Die verdieping is intussen volledig afgesloten, bewoners mogen niet meer binnen of buiten. Het gaat om een flatgebouw dat schijnbaar een beruchte reputatie heeft. Onder de slachtoffers zouden geen agenten zijn.

De politie vraagt intussen via Twitter om de omgeving te vermijden.

Omwille van een politie-interventie is het kruispunt van de Plantin en Moretuslei en de Quinten Matsijslei afgesloten voor alle verkeer, Mijd de omgeving. Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link