Twee Radisson-hotels schrappen dertien jobs: vakbonden dreigen met staking PhT

26 juni 2020

10u34 10 Antwerpen Bij de twee hotels van de Radisson-groep aan het Astridplein in Antwerpen verdwijnen 13 van de 110 vaste jobs. Dat is vrijdag door de vakbonden meegedeeld. Ze hebben een stakingsaanzegging ingediend die afloopt op 5 juli.

Beide hotels zijn momenteel nog gesloten. Radisson Blu zou heropenen op 1 juli, Park Inn Antwerp in september. De intentie tot ontslag van 13 medewerkers in de hotels Radisson Blu en Park Inn Antwerp is al een week geleden overgemaakt aan de vakbonden.

“Voor ons is dit een collectief ontslag”, reageert Filip Feusels van ABVV Horval. “Het gaat om meer dan tien procent van het loontrekkend personeel. De directie ziet dat anders en telt er de tijdelijke contracten bij. We hebben nog geprobeerd om de directie ervan te overtuigen om niet zo’n drastische beslissing te nemen, dat de ontslagen niet hoogdringend zijn. De tijdelijke werkloosheid door overmacht loopt voor de horeca immers tot het einde van het jaar. “

De coronacrisis mag geen excuus worden om zomaar mensen te ontslaan. De tijdelijke werkloosheid loopt voor de horeca nog tot het einde van het jaar. Wacht liever enkele maanden af om te zien hoe de zaken evolueren. Filip Feusels

Feusels vreest dat de weigering van de hotelketen om tot een sociaal plan te komen een trend zou kunnen worden bij andere hotels. “De coronacrisis mag geen excuus zijn om mensen zomaar aan de deur te zetten. Wacht liever enkele maanden af om te zien hoe de zaken evolueren. De ongerustheid bij het personeel is groot. Hoe flexibel gaan de overblijvers moeten werken? En wat met de werkdruk als de hotels opnieuw goed draaien?”

De herstructurering zou een voorwaarde zijn geweest om de aandeelhouder te bewegen tot een kapitaalsinjectie. Volgens de vakbonden heeft 90 procent van het personeel een laatste voorstel van de directie verworpen. Radisson besliste daarop om zonder sociaal akkoord de 13 ontslagen door te duwen. “Met de stakingsaanzegging willen we een signaal geven en hopen we dat de directie alsnog met ons rond de tafel gaat zitten”, besluit Feusels.