Twee nieuwe buurtparkings moeten parkeerdruk verlagen ADA

28 februari 2020

14u41 0 Antwerpen Antwerpen krijgt er twee nieuwe buurtparkings bij. Eentje in de Venusstraat in het centrum en in de Albert Heijn in Deurne. Beide stellen 15 deeltijdse staanplaatsen ter beschikking in een ondergrondse parking.

Volgende maand openen er twee nieuwe buurtparkings in Antwerpen. Die moeten een oplossing bieden voor de hoge parkeerdruk in Antwerpen. “We zoeken actief naar oplossingen met extra parkeercapaciteit op plekken met een structureel tekort”, schetst Koen Kennis, schepen voor mobiliteit. “Met buurtparkings bevorderen we ook de leefbaarheid in de omliggende straten en verminderen we zoekverkeer.”

Op 1 maart openen de buurtparking Albert Heijn in de Herentalsebaan 654, 2100 Deurne en de buurtparking in de Venusstraat 1, 2000 Antwerpen. Ze bieden elk 15 deeltijdse parkeerplaatsen. Dat zijn staanplaatsen die dagelijks van 18 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens ter beschikking zijn.

Gebruikers die op voorhand hun parkeervergunning voor bewoners inleveren, betalen maandelijks 19,24 euro, dat is minder dan de helft van de standaardprijs van 39,24 euro. Ook moet er steeds een waarborg van 2 maanden huur en 25 euro voor een badge of sleutel betaald worden.

Wie een plaats wil huren, kan contact opnemen via buurtparkeren@antwerpen.be of tel. 03 338 21 85 (maandag tot en met donderdag tijdens de kantooruren). Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.