Exclusief voor abonnees Twee nieuwe albums Borokov Borokov: “Mathieu Terryn reed met zijn step tegen onze Berlingo en zong ter compensatie een lied voor ons in”



Sander Bral

19 maart 2020

11u19 0 Antwerpen Goeie muziek en flauwe humor. Twee onmisbare dingen in tijden van quarantaine. Gelukkig brengt de band Borokov Borokov beiden samen in niet één maar twee nieuwe albums. De vier mafkezen uit Antwerpen gaan in duet met onder andere Mathieu Terryn (Bazart), Fenne Kuppens (Whispering Sons), Marcel Vanthilt en een bekende zangeres die schuilt achter het alter ego ‘Ludo de Vriendt’. “Een album met externe samenwerkingen en interne tegenwerkingen.”

Volg hier alles over muziek in Antwerpen.

We spreken het viertal achter Borokov Borokov in hun studio in Antwerpen vooraleer de draconische maatregelen in de strijd tegen corona van start gaan. Het onzichtbare gevaar hangt wel al in de lucht, dus er worden toch al elleboogjes en niet handjes met elkaar geschud. Na twee minuten keuvelen met Arne Omloop, Boris Van den Eynden, Noah Melis en Yorgos Tsakiridis wordt het al snel duidelijk dat het heerschap met een korrel zout te nemen is. Zo beweren ze allemaal 22 jaar oud te zijn terwijl één van hen al vijf jobs heeft versleten, een andere twee kinderen heeft en een derde leugenaar meer borsthaar heeft dan Chewbacca van de Star Wars-franchise.

Naast ‘Wachtmuziek’ is ook ‘&kel duett&’ een titel van één van jullie nieuwe albums. Zijn het effectief enkel duetten?

“Jawel, zelfs het album zelf komt in duet”, zegt Borokov Borokov tussen het repeteren door. “Maar noem het geen dubbelalbum, we zien het als twee aparte platen die gewoon toevallig op dezelfde dag worden uitgegeven. Zoals een classics-album van een bekende rockgroep of een vorig album van een middelmatige band dat niet verkocht raakte. Wij gaan onze niet verkochte albums preventief tóch verkopen, ofzoiets”, klinkt het warrig bij de vier vrienden. “Voor de prijs van één, he!”

Mathieu Terryn is met zijn step tegen Arne zijn Berlingo gereden en heeft een nummer voor ons ingezongen ter compensatie. Borokov Borokov

“We hebben al enkele nummers gelost de laatste maanden. Met ‘Doordeweekse Man’, in duet met Mathieu Terryn, zijn we onlangs in de Vlaamse Ultratop 50 op plaats 32 binnengekomen als nieuwkomer. Enkel Raf Van Brussel deed in het verleden beter. Dat is pas iets om fier op te zijn”, druipt de ironie er van af. “Maar dat hebben we wellicht aan de bekende gastzanger te danken. Aan onze muziek zal het al zeker niet liggen.”

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis