Twee moordverdachten naar assisen verwezen PLA/Belga

09 januari 2020

17u45 12 Antwerpen Twee moordverdachten zijn donderdag naar het hof van assisen verwezen. Het gaat om Tony B. (51) die in september 2017 zijn baas Luc Vuylsteke (‘52) doodschoot op een werf in Deurne. Dimitri G. (33) is eveneens naar het hof van assisen verwezen voor de moord op Bart Teichmann (38) in Niel in de zomer van 2018.

Moordverdachte Tony B. zit al tweeënhalf jaar in de cel. In september 2017 schoot hij tijdens een discussie zijn werkgever Luc Vuylsteke van kortbij door het hoofd. Tony B. had Luc opgezocht aan een werf in Deurne. De twee mannen zaten in de bestelwagen te praten toen Tony plots een pistool trok en Luc neerschoot.

Nochtans had Tony B. veel te danken aan zijn werkgever. Luc Vuylsteke had Tony toch een job aangeboden in zijn bouwfirma ondanks het zware strafverleden en de alcohol- en drugsproblemen. Tony B. was in 2006 al beticht van een poging doodslag toen hij een man aan De Schorre in Boom had neergeschoten. De man overleefde de schietpartij. De procureur eiste toen 10 jaar cel, maar Tony B. kwam er vanaf met een veroordeling van slechts 6 maanden.

Messteek

Ook de 33-jarige Dimitri G. is naar het hof van assisen verwezen voor de moord op Bart Teichmann (38). Het slachtoffer was in de zomer van 2018 tussengekomen in een ruzie tussen Dimitri G. en zijn ex-vriendin in hun woning in de Boomsestraat in Niel. Dimitri G. wilde dat zijn ex een klacht tegen hem introk en kreeg het daarbij aan de stok met Bart Teichmann, die een boontje voor haar had.