Twee mannen stelen 3.900 euro in apotheek op klaarlichte dag CVDP

03 juni 2020

09u31 0 Antwerpen In apotheek Kruispunt in de Lange Leemstraat stalen twee mannen een portefeuille op 6 april. Ze werden tijdens hun inbraak en op straat gefilmd door camera’s. Opsporingsprogramma Faroek op vtm lanceerde dinsdagavond het opsporingsbericht.

De diefstal vindt plaats om half 5 op klaarlichte dag terwijl de zaak open is. Twee mannen breken de zijdeur open van Apotheek Kruispunt op de hoek van de Lange Leemstraat en de Belgiëlei. Een van hen blijft in de deuropening op uitkijk, de andere gaat via een zijdeur naar de bureauruimte. Daar neemt hij een portefeuille mee met de opbrengsten van verschillende dagen, zo’n 3.900 euro. De verdachten vertrekken meteen. Een camera filmt hen op de Lange Leemstraat. Ze lopen nog een keer terug om de zijdeur van de apotheek dicht te doen, dat waren ze voordien vergeten.

De eerste verdachte heeft een blanke huidskleur en kort donker haar. Hij is slank gebouwd, 1.75 meter lang en droeg tijdens de diefstal een grijze trui van Nike en een donkere sportbroek. De andere dader heeft een blanke tot licht getaande huid en kort donker haar. Hij is 1.85 lang, slank gebouwd en droeg een donkere trui met rits en een donkerblauwe broek van het merk Nike.

Wie meer weet over de inbraak of de verdachten herkent, kan gratis en anoniem de politie contacteren via 0800/30.3000 of via opsporingen@police.belgium.eu.