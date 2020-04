Twee mannen blijven aangehouden voor gijzeling van Antwerpse restauranthouder BJS/BLG

15 april 2020

12u04 0 Antwerpen In Antwerpen zijn vorige week donderdag twee mannen opgepakt omdat ze ervan verdacht worden een 36-jarige man te hebben gegijzeld en verwond. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt de feiten. De twee, mannen van 25 en 34 jaar oud uit Antwerpen, zijn intussen ook aangehouden en de raadkamer heeft die beslissing dinsdag bevestigd.

Waarom de twee verdachten hun slachtoffer, een man die een restaurant uitbaat in het centrum van de stad, gijzelden en mishandelden wordt nog volop onderzocht. De man was woensdag in het ziekenhuis opgenomen met lichte verwondingen en zijn familie verwittigde die avond de politie. Het is niet duidelijk of het slachtoffer zelf uit de handen van zijn ontvoerders kon ontsnappen of werd vrijgelaten.