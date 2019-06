Twee maanden na opening denkt Lizzie Goedemé aan stoppen met café Tram 3 na voortdurende klachten buren “Antwerpen is niet meer die bruisende stad van vroeger” David Acke

01 juni 2019

18u05 0 Antwerpen De bekende Antwerpse barvrouw Lizzie Goedemé “heeft het gehad” en denkt eraan de handdoek te gooien en haar nieuwe café Tram 3 te sluiten. Sinds de opening krijgt ze meermaals per week de politie over de vloer die de muziek stillegt en haar café vroegtijdig sluit. “Antwerpen een bruisende stad? Eerder Bokrijk op pensioen.” Ze wil nu graag in gesprek gaan met de stad om tot een oplossing te komen.

Amper twee maanden na de opening van Tram 3, het nieuwste horecaproject van Lizzie Goedemé (30), denkt de bekende Antwerpse barvrouw eraan haar café te sluiten. “Ik heb het gehad. Ik voel me machteloos en ik weet eerlijk gezegd niet wat ik moet doen,” zucht ze. Reden is het veelvuldig bezoek van de politie die de muziek stillegt en het café sluit. “Minstens twee maal per week krijg ik de politie over de vloer, al sinds de start van Tram 3. Nochtans heb ik een vergunning en ligt mijn café in een horecastraat. We leven toch in een bruisende stad? Maar tegenwoordig lijkt het meer op Bokrijk op pensioen,” zegt ze.

Vijftien uur per dag

Het zijn de buren die roet in Lizzies plannen gooien om van haar café een bruisende zaak te maken waar mensen na hun werkdag kunnen ontspannen. “Pas op, ik begrijp de buren meer dan honderd procent. Ik ben nieuw in de straat en iedereen moet zich wat aanpassen. Maar dit is heel ontmoedigend voor mij. Ik sta vijftien uur per dag op mijn benen en werk me te pletter.”

Ik heb een echte baaldag vandaag en besloot om niet open te doen. Eerlijk gezegd twijfel ik eraan of dit wel allemaal de moeite is en ik niet beter stop. Lizzie Goedemé

Ondertussen ging Lizzie al in dialoog met de politie en de buurtbewoners maar daar kwamen geen constructieve maatregelen uit voort. Integendeel. “Ik mag geen live muziek spelen voor 22 uur en mijn terras moet dicht voor 22 uur. En dat terwijl de zomer voor de deur staat. Hoe wil je dat ik overleef zonder terras?” Ook deelnemen aan de cultuurmarkt is nu uitgesloten. Op dat evenement komen elk jaar tienduizenden mensen af. “Ik wil gerust investeren in betere isolatie maar dan moeten de mensen me wel eerst geld laten verdienen.”

Baaldag

Het zit diep bij de barvrouw. “Ik heb een echte baaldag vandaag en besloot om vandaag niet open te doen. Eerlijk gezegd twijfel ik eraan of dit wel allemaal de moeite is. Ik probeer mijn steentje bij te dragen tot een bruisende stad maar je botst telkens op zoveel obstakels. Misschien stop ik er wel gewoon mee.”

Op dit moment bekijkt Lizzie of ze een gesprek kan aangaan met de stad Antwerpen om samen tot een oplossing te komen. “Ik heb eigenlijk maar één vraag voor de stad: “Wat willen jullie dat ik doe?” Moet ik de zoveelste dagzaak openen?” De barvrouw vindt dat het misschien wel eens tijd is voor een goed gesprek tussen stad en horeca-uitbaters. Want volgens Goedemé is er de afgelopen jaar veel veranderd op vlak van de Antwerpse horeca. “Hoewel ik nog maar dertig jaar ben kan ik nu al gerust zeggen dat vroeger alles beter was. Kijk naar het Mechelse Plein. Dat was vroeger de plek waar je eens goed kon uitgaan. Maar vandaag moet alles dicht om 3 uur.”