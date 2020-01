Twee maanden lang ‘allemaal beestjes’ in stadsfestival rond dieren in De Studio Sander Bral

20 januari 2020

17u25 0 Antwerpen Kunstencentrum De Studio komt dit voorjaar voor het eerst met het festival ‘Mens en Dier’. Twee maanden lang staan dieren centraal in een bonte mix van theater, cinema, boekvoorstellingen, video-installaties en concerten. “We zetten de deuren open voor dieren en hun baasjes, voor biologen, filosofen, activisten en liefhebbers.”

Het festival met dieren in onze maatschappij als uitgangspunt wordt de eerste keer georganiseerd. Zaterdag wordt de aftrap gegeven met de première van de theatervoorstelling ‘Dier’ van Tom Struyf, waarin dieren op mensen lijken en mensen op dieren lijken. “De voorstelling gaat over het genie van een mierenkolonie, de humor van een flamingo, de intelligentie van een varken en de aanwezigheid van onszelf: de mens.”

Verder is er ook de video-installatie ‘Head to Head + Dog’ van acteur Herwig Ilegems en Rutger Lazou’s boekvoorstelling ‘De Toekomst van de Kat’. Onder de noemer ‘Allemaal Beestjes’ presenteert Cinema De Spiegel oude filmfragmenten waarin insecten de hoofdrol spelen, via projecties en plastische kunstobjecten, ondersteund door live muziek.

Musical en cinema

6 en 7 maart staat de voorstelling ‘Het Dier, Het Dier en het Beestje’ op het programma, een dromerige musical van Theater Artemis dat een fabelachtige voorstelling brengt van een doodgewoon meisje met live zang en muziek. Ook De Cinema, de kersverse bioscoopzaal van De Studio, staat twee maanden in het teken van beestjes met onder andere Wes Andersons ‘Fantastic Mr. Fox’ maar evengoed Disney-klassieker ‘Dumbo’ en Hitchcocks legendarische thriller ‘The Birds’.

‘Mens en Dier’ sluit op 20 maart af met de vertelling ‘Beestige Confidenties’ van acteur Tom Van Dyck en zijn broer Hans, professor gedragsbiologie. “Over mens en dier, cultuur en natuur, fabel en wetenschap.”

Het festival loopt van zaterdag 25 januari tot en met vrijdag 20 maart. Alle info en tickets op: https://www.destudio.com/