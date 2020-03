Twee kledingzaken verzegeld in onderzoek naar fraude Toon Verheijen

22 maart 2020

13u21 0 Antwerpen Het gerecht in Antwerpen heeft twee kledingzaken aan Kipdorpvest en Hopland laten sluiten. Dat bevestigt het parket.

De zaken waren door de coronamaatregelen al gesloten, maar zijn nu nog eens extra verzegeld. De winkels Milanobrands aan Kipdorpvest en Bogese aan Hopland zijn in handen van de familie G. die veelvuldig genoemd wordt in drugsonderzoeken. De winkels werden in de gaten gehouden door het gespecialiseerde team van de Antwerpse federale en lokale politie, het team Difa dat bestaat uit financiële speurders. Het was de politie opgevallen dat nogal wat drugscriminelen veelvuldig de winkels bezochten om er hun gelden om te wisselen voor dure merkkleding. De twee zaken maken nu deel uit van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude.