Twee jonge verdachten gevat na diefstal met geweld Sander Bral

09 maart 2020

15u23 0

De politie kreeg zondagavond een oproep voor een diefstal met geweld op het Steenplein. Het negentienjarige slachtoffer werd door drie jonge mannen belaagd, geslagen en gestampt. De verdachten konden een elektronische luidspreker bemachtigen en vluchtten weg richting Suikerrui.

Er werd door meerdere politieploegen nazicht gedaan in de omgeving. Eén patrouille merkte twee mogelijke verdachten op in de ondergrondse tramhalte op de Groenplaats. Beide jongeren waren duidelijk zenuwachtig en één van hen had bloed aan één van zijn schoenen.

De twee jongeren (twintig en vijftien jaar) werden gearresteerden en worden voorgeleid. De derde verdachte blijft op te sporen. Er wordt onderzocht of de twee jongeren en hun kompaan ook in aanmerking komen voor een gelijkaardig feit eerder op de avond op de Thonetlaan waarbij een zestienjarige jongen bedreigd en geslagen werd. Ze vroegen ook de portefeuille van het slachtoffer, maar er kwam iemand tussen en de verdachten zetten het op een lopen voor er buit gemaakt kon worden.