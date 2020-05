Twee jonge mannen stelen ongemerkt 7000 euro uit twee supermarkten Sander Bral

27 mei 2020

11u01 0 BERCHEM/ANTWERPEN Een duo winkeldieven heeft voor duizenden euro’s geld gestolen in twee winkels van Carrefour Express in één dag tijd. Maandag 4 mei gingen ze met succes op zoek in de bureauruimtes van de filialen in de Posthoflei en Paardenmarkt. Ze hebben in totaal zo’n zevenduizend euro gestolen. Opsporingsprogramma Faroek op vtm lanceerde dinsdagavond het opsporingsbericht.



Op de beelden is te zien hoe de twee jongemannen op maandag 4 mei Carrefour Express binnenwandelen aan Berchem Station. Eén van de twee houdt het winkelpersoneel in het oog terwijl de andere op zoek gaat in het niet-publieke deel van de winkel. Hij breekt de deur naar de bureauruimte open en kan samen met zijn kompaan 1.970 euro aan muntrolletjes stelen. De dieven wandelen naar buiten. Het personeel had nooit iets in de gaten.

Verfbom

Dezelfde dag beslist het duo om opnieuw hun slag te slaan in Carrefour Express, het filiaal aan de Paardenmarkt deze keer. De inbrekers en dieven gebruiken dezelfde werkwijze en stuiten op een metalen geldkoffer in het bureel achterin de winkel. Ze wandelen met de geldkoffer de winkel uit, waarin op dat moment 5.050 euro zat. Het slot is wel beveiligd met een verfbom dus het is niet duidelijk of de daders het geld hebben kunnen recupereren. De daders zijn spoorloos.

De eerste dader heeft zwart haar dat weggeschoren is aan de zijkanten en achteraan. Bovenaan is zijn haar iets langer en stijl. Hij is slank gebouwd en heeft een getaande huidskleur. Zijn kompaan heeft ook kort zwart haar dat een beetje golvend is. Hij heeft een getaande huidskleur en droeg een donkere jas met pels aan de kap.

Wie meer weet over beide inbraken en diefstallen kan gratis en anoniem de politie contacteren via 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.