Twee jonge dealers op heterdaad betrapt Sander Bral

04 augustus 2020

11u34 0

Het wijkondersteuningsteam (WOT) regio West heeft in het afgelopen weekend twee dealers op heterdaad betrapt. Op het Mechelseplein zag de politie zaterdag een jongeman duidelijk op iemand wachten. Toen hij contact maakte met de andere persoon, zag het team dat er iets uitgewisseld werd. Daarna ging het duo uit mekaar.

De politie controleerde de twee en snel bleek dat de jongeman cocaïne verkocht had aan de tweede. Hij werd gearresteerd en zal bij de jeugdrechter komen. Zijn drugs, cash geld dat hij op zak had, gsm en fiets zijn in beslag genomen.

Ook op zondag kon het WOT een dealer arresteren. De verdachte verplaatste zich op de fiets in de omgeving van de Venusstraat, waar de man kortstondig een pand bezocht. Toen hij weer buiten kwam, wilde de politie de man controleren. Die probeerde met z’n fiets weg te komen maar de politie kon hem toch stoppen.

De man van negentien jaar had negen verkoopsdosissen cocaïne op zak, cash geld en twee gsm’s. Bij hem thuis werd een huiszoeking gedaan. Daar vond de politie nog 39 verkoopseenheden cocaïne en verschillende mobiele telefoons. De man is door de onderzoeksrechter aangehouden.