Twee jonge dealers (15 en 19) vluchten weg van politie maar worden nadien gepakt en voorgeleid Sander Bral

25 september 2019

17u10 0

Het politiewijkteam van het Kiel hield maandag een actie gericht tegen sluikstort in hun regio. Er werd in uniform gepatrouilleerd en in burger toezicht gehouden om de pakkans te vergroten. Vier jongeren werden op heterdaad betrapt terwijl ze hun afval op de grond gooiden en mogen zich aan een boete verwachten.

Ter hoogte van de Jan de Voslei merkte een hoofdinspecteur een jongeman op die het op een lopen zette richting de Zamenhofstraat. De jongen werd staande gehouden en bleek in het bezit van een opmerkelijke hoeveelheid cash geld en verschillende verpakkingen die in aanmerking kwamen voor drugshandel. Langs de route van de jongen troffen de inspecteurs een zakje aan met een hoeveelheid cannabis. Op het moment dat de inspecteurs de verdachte in een dienstvoertuig wilden plaatsen, rukte hij zich los en ging hij met succes op de vlucht. Later op de dag werd een huiszoeking georganiseerd bij de verdachte. De jongeman van negentien jaar werd thuis aangetroffen en alsnog gearresteerd. Hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Nog op de Jan de Voslei werd een tweede jongeman opgemerkt die vluchtte voor de politie. Tijdens de achtervolging gooide hij een tasje in de struiken. De jongen werd gevat en in het tasje werd cannabis en een hoeveelheid cash geld aangetroffen. De verdachte van vijftien (!) jaar werd gearresteerd en werd door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling.