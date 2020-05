Twee jaar cel voor dreigvideo tegen Centraal Station BJS/BLG

08 mei 2020

08u50 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Serhat K. (22) bij verstek veroordeeld tot twee jaar cel en 4.000 euro boete voor zijn deelname aan de activiteiten van terreurgroep Islamitische Staat. Hij had drie jaar geleden een dreigvideo gemaakt die gericht was tegen het Centraal Station in Antwerpen.

Begin maart 2017 bracht de Britse krant The Daily Express een dreigvideo van IS naar buiten. De video werd ontdekt door een Amerikaanse terreurexpert en was op 1 maart 2017 op het Telegramkanaal van Mr. Killer geplaatst, dat beheerd werd vanuit het Syrische Raqqah.

De maker van de video filmt hoe hij het Centraal Station binnen gaat, terwijl er op de achtergrond een religieus gezang in het Turks te horen is. Op de achtergrond zegt een stem dat ‘we er nog altijd zijn’ en dat ‘we van plan zijn om aan te vallen’. Op de beelden was ook een affiche te zien van de expo ‘Antwerp Chocolate Week’, die van 3 februari tot 31 maart 2017 liep.

Affiche

Op basis van die affiche en van enkele verklaringen van getuigen, die toevallig mee gefilmd waren, konden de speurders achterhalen dat de video tussen 23 januari en 13 februari 2017 werd opgenomen.

Op 21 juni 2017 kreeg de politie informatie van de Nederlandse autoriteiten dat de video door Serhat K. gemaakt zou zijn. De beklaagde was kort daarvoor naar Syrië vertrokken en zou in oorlogsgebied verblijven. Zijn familie bevestigde dit en legde bij de Nederlandse politie ook verklaringen af over de dreigvideo.

De rechtbank vond het bewezen dat Serhat K. de video maakte voor IS om op te roepen voor gewelddadige acties. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.