Twee haventerminals afgesloten in Antwerpen door olielek Sander Bral

14 mei 2020

11u31 0 Antwerpen Een olielek zorgt voor hinder in de haven van Antwerpen. Het lek werd in de nacht van woensdag op donderdag opgemerkt ter hoogte van de Zandvliet- en Berendrechtsluis. Zowel de Europa als de Noordzee Terminal liggen daardoor stil. De rest van de haven kan operationeel blijven. Met slurven wordt de olie opgezogen.



Door het olielek is er waterverontreiniging in de Zandvliet- en Berendrechtsluis. Ook op kaaien en schepen is er minieme vervuiling. Momenteel werken verschillende havenbedrijven samen om de olie in te dijken en met zuigarmen op te zuigen.

De oorzaak is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Wellicht is er ergens een lek in één van de schepen.