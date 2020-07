Twee handtasdieven gevat dankzij agente buiten dienst Sander Bral

03 juli 2020

16u45 0 Antwerpen Een groepje vrienden dat donderdagavond op een terras zat aan de Paardenmarkt merkte in de loop van de avond op dat er een handtas gestolen was. In het gezelschap bevond zich een politievrouw buiten dienst die de link legde met een verdacht duo dat kort voordien was gepasseerd. Een van hen leidde de mensen af, terwijl de tweede de handtas wegnam.

Met behulp van twee interventiepatrouilles konden de twee verdachten aangetroffen worden. De twee mannen waren opgesplitst, een van hen werd staande gehouden in de Lange Winkelstraat, een tweede in de Lange Nieuwstraat. Een van de twee was in het bezit van verschillende spullen afkomstig uit de handtas.

Enkele andere zaken werden vermoedelijk weggeworpen en konden niet gerecupereerd worden. Beide mannen (25 en 20 jaar) werden gearresteerd. De twee mannen kwamen ook in aanmerking voor een diefstal in de Braderijstraat, eerder op de avond. Daar waren uit de kelder van een horecazaak enkele flessen drank ontvreemd. Toen de mannen werden betrapt, sloegen ze op de vlucht, waarbij drie van de vier flessen sneuvelden.