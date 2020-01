Twee gewonden na steekpartij aan Frankrijklei CVDP

31 december 2019

19u31 44 Antwerpen Aan de Frankrijklei ter hoogte van de Lidl vond gisterenavond om 5.30 uur een steekpartij plaats. Zowel de dader als het slachtoffer raakten gewond.

“Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft steekwonden in de borst, de nek en de buikstreek. De verdachte werd opgepakt en ook naar het ziekenhuis gebracht omdat hij gewond was", vertelt Sven Lommaert van Politiezone Antwerpen. “De omstandigheden van de steekpartij worden verder onderzocht.”