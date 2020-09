Twee gewonden bij ongeval met vluchtmisdrijf Toon Verheijen

19 september 2020

De politie Antwerpen werd vrijdagnacht opgeroepen voor een verkeersongeval in de Landbouwstraat. Een wagen was langs achteren aangereden en de twee inzittenden hadden daarbij lichte verwondingen opgelopen. Ze moesten uit het voertuig geholpen worden. De wagen die het ongeval veroorzaakte, reed volgens een getuige achteruit na de aanrijding en negeerde zelfs een rood verkeerslicht om zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Dankzij de informatie van de getuige kon het voertuig geïdentificeerd worden. Een patrouille kon de beschadigde camionette aantreffen in Borgerhout. Er wordt onderzocht wie achter het stuur zat op het moment van de aanrijding.