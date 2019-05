Twee geseinde personen gevat en 46 pv’s uitgeschreven tijdens politieactie Sander Bral

22 mei 2019

10u35 0 Antwerpen Het verkeersondersteuningsteam van de regio West en verschillende politiewijkteams uit die regio hebben dinsdag 46 processen-verbaal opgemaakt bij een actie waarbij ze beroep deden op ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning.

Zes bestuurders reden rond zonder geldig keuringsbewijs. Een zevende bestuurder had een rode kaart gekregen bij de autokeuring en het attest was ook al verlopen. Het voertuig mocht eigenlijk de weg niet meer op. Zestien bestuurders reden door het rode stoplicht.

Zeven bestuurders waren in het bezit van een voorlopig rijbewijs maar volgden de regels niet. Vier van hen hadden de herkenbare ‘L’ niet zichtbaar aangebracht, één leerling-bestuurder had het voorlopig rijbewijs en identiteitskaart niet op zak, een andere verleende geen voorrang aan rechts waardoor er een gevaarlijke situatie was ontstaan, en nog een laatste nieuwkomer op de weg had passagiers bij die hij niet mocht vervoeren.

Twee bestuurders die wel een geldig rijbewijs hadden, waren aan het rijden en telefoneren tegelijk. Tot slot reed nog één bestuurder in de verboden rijrichting. Bij de actie werden ook nog twee personen getroffen die geseind stonden.