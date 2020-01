Twee drugsdealers gepakt in stadscentrum: cocaïne, xtc, cannabis en een kleine tienduizend euro cash in beslag genomen Sander Bral

11 januari 2020

Het drugsondersteuningsteam van de lokale politie merkte vrijdagavond tijdens toezicht in de omgeving van de Wouter Haecklaan een verdacht huurvoertuig op. Omdat er een vermoeden was van drugshandel werd het voertuig in observatie genomen. Even later kon inderdaad een drugsdeal worden vastgesteld, waarna de koper en de verkoper werden gecontroleerd. Aanvankelijk probeerde de vermoedelijke dealer aan de politie te ontsnappen, maar hij reed zich vast in de avondspits. De bestuurder probeerde zich nog te verzetten, maar kon overmeesterd worden. Na een kort onderzoek kon het verblijf van de verdachte, een studentenwoning, achterhaald worden. Daar werd 38 gram cocaïne, 7.400 euro cash, twee precisieweegschalen en xtc aangetroffen. De 27-jarige verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zijn huurwagen werd in beslag genomen.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum hield dan weer toezicht in de omgeving van het Stadspark om de overlast van drugsverkopers te bestrijden. Vrijdagnamiddag werd een jongeman opgemerkt in de Louizastraat. De inspecteurs konden een vermoedelijke deal vaststellen en gingen over tot een controle. De twintigjarige man had enkele grammen cannabis op zak. Aanvankelijk beweerde de man dat hij zelf een koper van drugs was, maar al snel werd duidelijk dat hij zelf dealde, dit werd bevestigd door één van zijn klanten. Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werd in totaal 137 gram cannabis aangetroffen. De drugs werden samen met 2.135 euro cash geld in beslag genomen.