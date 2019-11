Twee dokwerkers opgepakt voor smokkel van 750 kg cocaïne Patrick Lefelon

05 november 2019

15u07 16 Antwerpen Twee Antwerpse dokwerkers zijn dinsdagmorgen gearresteerd op verdenking van het binnenhalen van 750 kg cocaïne. Die lading drugs zou op 17 september 2019 uit een container geladen met quinoa zijn gehaald.

De twee werden rond 5 uur ‘s morgens van hun bed gelicht. Bij Ismaël E.K. gebeurde dat in de ouderlijke woning in Borgerhout. De man werkt als straddler-chauffeur bij havenbedrijf DP World. Een straddler voert containers aan- en af naar aangemeerde schepen.

De tweede verdachte is Rachid M. Hij is een controleur op de kaai 1700 en checkt of containers correct verplaatst worden en of lege containers zijn opgehaald. De man is afkomstig van het Antwerpse Kiel maar woont al een tijdje in Nederland. Hij werd ‘s morgens onderschept toen hij na zijn nachtshift in de haven naar huis reed.

37,5 miljoen euro

De twee zouden een lading van 750 kg cocaïne met succes uit een container gevuld met quinoa hebben gehaald. De drugs hebben een straatwaarde van 37,5 miljoen euro, gerekend aan de courante kleinhandelsprijs van 50 euro per gram cocaïne.

De lading cocaïne werd niet opgemerkt door de douane. De politie kwam de twee verdachten na de uithaling op het spoor door onder andere camerabeelden te bekijken. De containerkades van DP World zijn op de meeste plaatsen uitgerust met bewakingscamera’s. Op het moment van de uithaling zouden de twee dokwerkers in de buurt van de verdachte containers zijn gesignaleerd, terwijl zij daar helemaal niet moesten zijn.

De twee verdachten zullen woensdag voor de onderzoeksrechter worden geleid.